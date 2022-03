Arte: Ogr Award, vince opera digitale Damon Zucconi

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - Damon Zucconi della galleria Veda di Firenze è il vincitore della quarta edizione dell'Ogr Award promosso da Artissima e dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. Il vincitore è stato selezionato tra cinque artisti, scelti da un comitato internazionale durante la scorsa edizione di Artissima, a cui è stato assegnato un contributo di produzione per realizzare ciascuno un'opera digitale da registrare su blockchain tramite i Non Fungible Token.

I cinque artisti - Darren Bader (Franco Noero, Torino), Claudia Comte (König, Berlino), Matteo Nasini (Clima, Milano), Sarah Ortmeyer (Dvir, Bruxelles e Tel Aviv) e Damon Zucconi - hanno presentato cinque opere Nft su una piattaforma digitale dedicata a cura di Artshell e hanno avuto la possibilità di essere selezionati per l'Ogr Award. L'opera Nft vincitrice Counting Frame (2022) di Damon Zucconi sarà acquisita dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt ed entrerà a far parte della sua collezione. Da sempre focalizzata su opere storicizzate, per la prima volta la Collezione si apre agli Nft.

Il premio è stato conferito da una giuria internazionale composta da Carolyn Christov-Bakargiev, direttore del Castello di Rivoli, Daniel Birnbaum, direttore artistico di Acute Art a Londra, Hans Ulrich Obrist, direttore artistico di Serpentine Galleries a Londra, Senior Advisor di Luma Arles e Senior Artistic Advisor di The Shed a New York, Samuele Piazza, senior curator di Ogr Torino. "Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt si apre agli Nft. Un premio prestigioso che oltre a rafforzare la forte sinergia che lega Fondazione Arte Crt ad Artissima e a Ogr, rappresenta l'ultima tappa di una sfida iniziata lo scorso autunno in occasione della fiera torinese" commenta Anna Ferrino, presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt. (ANSA).