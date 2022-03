Covid: in Toscana altri 18 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - In Toscana sono 877.431 i casi di positività al Coronavirus, 3.840 in più rispetto a ieri (753 confermati con tampone molecolare e 3.087 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 39 anni circa: 26% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 18 decessi - 8 uomini e 10 donne con un'età media di 79,6 anni, residenti nelle province di Firenze (2), Prato (2), Massa Carrara (2), Lucca (3), Pisa (5), Livorno (4) - che portano il totale a 9.162. In leggero calo i ricoveri: sono 747, 3 in meno rispetto a ieri, di cui 50 in terapia intensiva (stabili). Quesyi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 844.219 (96,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 24.050, -0,2% rispetto a ieri. Complessivamente, 23.303 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (35 in meno rispetto a ieri, meno 0,1%). Sono 4.914 (117 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 722 casi in più rispetto a ieri, Prato 127, Pistoia 255, Massa Carrara 219, Lucca 540, Pisa 367, Livorno 359, Arezzo 489, Siena 396, Grosseto 366. (ANSA).