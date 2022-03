8 marzo: loggiato Innocenti 'giallo' anche per donne Ucraina

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAR - Per la Giornata internazionale della donna anche il Loggiato dell'Istituto degli Innocenti, insieme alle porte storiche di Firenze, si è tinto di giallo. La speciale illuminazione, iniziativa del Comune di Firenze e realizzata da Firenze Smart-Silfi spa, durerà tutta la notte.

"Come ormai da tradizione per l'8 marzo il Loggiato dell'Istituto degli Innocenti si illumina di color giallo mimosa, in omaggio a tutte le donne - ha detto la presidente dell'Istituto Maria Grazia Giuffrida -. Quest'anno il nostro pensiero va però, in modo particolare, alle donne e alle mamme ucraine, la cui vita è stata sconvolta dalla guerra: questa Giornata vogliamo dedicarla a loro". (ANSA).