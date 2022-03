Covid: Toscana; 1.420 nuovi casi in 24 ore, tasso 14,41%

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono stati 1.420 su 9.851 test di cui 4.538 tamponi molecolari e 5.313 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è del 14,41%. Lo dice Eugenio Giani. Rispetto a ieri i nuovi positivi sono circa 1.000 in meno però su quasi 10.000 esami in meno (erano stati 2.487 su 19.810 test di cui 6.659 tamponi molecolari e 13.151 test rapidi), pertanto il rapporto fra positivi e tamponi esaminati sale di quasi due punti percentuale (era 12,55%). (ANSA).