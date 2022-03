Progetto Studio Arup vince restyling Franchi

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAR - Il progetto dello Studio Arup è il vincitore del concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze - progettato da Pier Luigi Nervi, inaugurato nel 1931 e classificato come monumento nazionale - e della riqualificazione dell'area di Campo di Marte. L'annuncio è stato dato nel corso della cerimonia della proclamazione del vincitore, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Sono stati 31 in totale i progetti che hanno partecipato al concorso, 8 i finalisti.

Comincia così ufficialmente l'operazione stadio: Palazzo Vecchio ha trovato le risorse, tra cui 95 milioni dal Recovery Fund (e il Comune ne ha chiesti altri 50). Il nuovo stadio dovrà mantenere la torre di Maratona, le tribune e le scale elicoidali mentre saranno create nuove curve davanti a quelle esistenti, spazi commerciali (qui potrebbe entrare in gioco la Fiorentina) e un albergo intorno al Franchi. La roadmap ha tempi certi, e stretti: i cantieri devono partire nel 2023 (probabilmente a ottobre) e chiudere entro il 2026. (ANSA).