Ucraina: drappo nero su statua David in piazza a Firenze

La statua del David in piazza della Signoria a Firenze è stata coperta con un drappo nero in segno di lutto per la guerra. Sul telo nero posizionato questa mattina, il sindaco di Firenze insieme con alcuni rappresentanti della comunità ucraina ha esposto la bandiera gialla e blu e alcuni nastri degli stessi colori.

"Oggi vogliamo ricordare Michelangelo nel giorno della sua nascita, il 6 marzo - ha detto Nardella -, con questo gesto che è un gesto di lutto e di dolore. E' un gesto di lutto molto forte per ricordare le migliaia e migliaia di vittime che in questi dieci giorni già si sono contate. Vittime civili a Kiev e in tutte le altre città ucraine ma anche militari. Vogliamo ricordare anche i militari russi, i giovani soldati russi mandati da Putin e dal suo governo a morire per una guerra folle, ingiusta e incomprensibile quindi per Firenze questo è un giorni di lutto e di dolore per tutti i morti". Il sindaco ha ringraziato gli amici della comunità ucraina e anche due giovani russi presenti per "compiere questo gesto insieme a noi". Il primo cittadino ha inoltre invitato i fiorentini "a portare fiori contro la guerra".