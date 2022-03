In Toscana altri 2.487 casi Covid e 8 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - In Toscana sono 872.171 i casi di positivita' al Coronavirus, 2.487 in più rispetto a ieri. I nuovi casi hanno un' eta' media di 37 anni circa ((29% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 15% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). Eseguiti 6.659 tamponi molecolari e 13.151 tamponi antigenici rapidi, di questi il 12,6% è risultato positivo. Oggi, purtroppo, si registrano altri otto decessi: cinque uomini e tre donne con un'età media di 85,3 anni, residenti nelle province di Firenze (2), Prato (1), Pistoia (3), Massa Carrara (1), Pisa (1). I ricoverati sono 731, 31 in meno rispetto a ieri, di cui 47 in terapia intensiva, 1 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione Toscana.

Rispetto a ieri il numero dei nuovi casi è più basso (erano 2.699), ma è minore anche il numero dei test effettuati (erano 23.215) di conseguenza il tasso di positività è in crescita.

I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 839.368 (96,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 23.676, -3% rispetto a ieri. Complessivamente, 22.945 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (705 in meno rispetto a ieri). Sono 4.997 (112 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ANSA).