Giani, Covid si è stabilizzato ma non è sparito, sono cauto

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - "Devo dire la verità: sul Covid ho un'impostazione ancora molto cauta. Stamattina in Toscana vi sono 2.700 contagi, che sono qualche centinaio di più rispetto a quelli di sabato scorso. Significa che il Covid si è stabilizzato, ma non è sparito". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, parlando a margine di una iniziativa sul Pnrr in sanità con il ministro Roberto Speranza.

"Avendo 2.700 contagi al giorno - ha aggiunto -, anche se oggi il Covid si presenta in modo diverso, si cura a casa, spesso dà un po' di febbre e raffreddore, io mi muoverei con la giusta cautela". (ANSA).