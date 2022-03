Clienti ristoranti derubati mentre cenano, 3 arresti

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - Mettevano a segno borseggi nei ristoranti, entrando nei locali all'ora di cena e approfittando della distrazione dei clienti per rubare le borse appoggiate sulle sedie. Per questo due uomini e una donna sono stati arrestati ieri dagli agenti della squadra mobile della polizia, che li hanno bloccati subito dopo uno dei colpi, fuori da un locale di Firenze in piazza Ferrucci.

Secondo quanto ricostruito, due dei malviventi, un uomo e una donna di origine peruviana, erano entrati all'interno e avevano portato via una borsa, mentre un complice loro connazionale li aspettava fuori a bordo di un'auto. Nella vettura è stata trovata anche la refurtiva di un furto messo a segno poco prima in un altro ristorante della zona. I tre, accusai di furto con destrezza continuato, sono sospettati di essere gli autori di altri furti messi a segno con la stessa tecnica nei giorni scorsi sempre a Firenze. (ANSA).