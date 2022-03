Calcio: Italiano, Fiorentina continui a giocare come con la Juve

(ANSA) - FIRENZE, 05 MAR - "La prestazione fatta con la Juve ci ha deluso solo nel risultato, se continueremo a giocare come mercoledì di sconfitte d'ora in poi ne arriveranno poche". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, aspettando la gara interna di domani contro il Verona, altro test importante in chiave Europa.

"Lotteremo fino alla fine per cercare di entrare - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina -. Non siamo partiti con questo obiettivo ma siamo in corsa dimostrando di essere più bravi di come ci avevano etichettato, lavoriamo per difendere quanto di buono fatto e cerchiamo di migliorare le poche lacune che abbiamo, voglio una Fiorentina più concreta e più velenosa anche con gli attaccanti esterni". Domani mancheranno di sicuro lo squalificato Bonaventura e Odriozola per fastidì al ginocchio. (ANSA).