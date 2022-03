Il regista Im Sang Soo sarà al Florence Korea Film Fest

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Im Sang Soo, pluripremiato regista e sceneggiatore sudcoreano, sarà a Firenze per introdurre per la prima volta in Italia il suo recente lavoro 'Heaven: to the Land of happiness'. Il regista parteciperà alla 20/a edizione di 'Florence Korea Film Fest', festival dedicato al meglio della cinematografia sudcoreana, in programma a Firenze dal 7 al 15 aprile al cinema La Compagnia, al cinema Stensen e online sulle piattaforme Più Compagnia e Mymovies. Il 7 aprile, spiegano gli organizzatori in una nota, Im Sang Soo sarà presente in sala in occasione della proiezione del road movie interpretato da Choi Min-sik nei panni di un detenuto malato terminale che scappa con un altro paziente gravemente malato che non può permettersi le cure necessarie. I due si incontrano per caso e decidono di partire insieme per un'avventura che diventerà il loro viaggio alla ricerca della felicità.

Il cineasta sud-coreano, conosciuto per pellicole campioni d'incassi come 'La moglie dell'avvocato' del 2003 e 'The Housemaid' del 2010, era stato già ospite al Florence Korea Film Fest nel 2013. "Sang Soo è uno dei registi più quotati del panorama cinematografico - commenta Riccardo Gelli, direttore del Florence Korea Film Fest - con il suo percorso artistico variegato, rappresenta il volto della nouvelle vague coreana. Il regista si aggiunge agli ospiti già annunciati come l'attore Lee Jung-jae e il regista Hwang Dong-hyuk, che compongono il parterre delle star che verranno a festeggiare i 20 anni di festival con noi". (ANSA).