Cacciucco lascia Livorno ma è gemellaggio con vino Campriano

(ANSA) - FIRENZE, 04 MAR - Il cacciucco va via da Livorno: non è una bestemmia, succederà un giorno solo, ci sarà una spedizione di animatori di Cacciucco Pride, la kermesse che a giugno valorizza il piatto tipico della città e che stavolta ha trovato una strada fuori dalle mura. E' un fatto tra l'unico e il raro. Infatti non esiste cacciucco cucinato fuori da Livorno.

Per una volta però, domenica 6 marzo, la zuppa di pesce emigra per un gemellaggio con un vino, il Rosso di Campriano. Il punto d'incontro è Buonconvento (Siena). "Sarà il debutto ufficiale di un abbinamento tra il nostro piatto e un vino che abbiamo scoperto sapersi accompagnare più che gradevolmente al cacciucco", spiega Susy Bottici che da Livorno guiderà la spedizione in val d'Arbia. "Il cacciucco si mangia in abbinamento al vino rosso - prosegue - perché è un piatto corposo, saporito. E questo vino rosso di Campriano ci si gemella bene. Abbiamo organizzato una trasferta che tiene conto di certe caratteristiche. Per fare il cacciucco serve pesce fresco, pescato da poco nel Tirreno di Livorno, tra cui polpo, seppie, triglie, totani, cicale, cozze. Deve essere pesce nostro, anche la salinazione del nostro mare è un aspetto specifico che differenzia la nostra pietanza. Inoltre la distanza con Campriano consente di rispettare tempi corretti".

Sono un paio di ore di auto. Cacciucco e rosso di Campriano sono arroccati sul km 0, sono dove si producono. Uno sul mare perché il pesce deve essere fresco e cucinato praticamente subito, l'altro a Campriano, borgo di 25 abitanti vicino a Murlo. Ora nasce un'alleanza inedita tra due identità di mare e di terra.

"Celebriamo questo abbinamento dagli 'amici di Campriano' a Buonconvento perché è stata una scoperta della tavola che ci ha sorpreso tutti e ora vogliamo condividerla al punto che all'esordio il cacciucco viene cucinato in territorio inedito", afferma il produttore Ranuccio Neri che aggiunge: "Il Rosso di Campriano è un vino fatto come una volta, che si fa bere bene senza presunzione, e che col cacciucco si abbina con estrema precisione dei sapori. Ora ufficializziamo questa intuizione in due volte, la prima domenica 6 marzo a Buonconvento, poi si prevede un secondo tempo al Cacciucco Pride". (ANSA).