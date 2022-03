Coppa Italia: Fiorentina multata per cori contro Vlahovic

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Una ammenda di diecimila euro è stata inflitta alla Fiorentina dal giudice sportivo di serie A per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio ed al termine della gara di Coppa Italia ci la Juventus "intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria", l'ex viola Dusan Vlahovic tornato per la prima volta al Franchi dopo la cessione ai bianconeri a gennaio. La stessa Fiorentina e anche la Juve sono state poi multate "per avere ritardato ingiustificatamente di circa tre minuti" l'inizio del match.

