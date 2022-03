Anderson .Paak The Free Nationals a La Prima estate

(ANSA) - LIDO DI CAMAIORE (LUCCA), 03 MAR - Dopo aver suonato all'Half-time Show del SuperBowl e a Las Vegas con i Silk Sonic, Anderson .Paak ha scelto il festival di Lido di Camaiore (Lucca) La Prima Estate per la sua unica apparizione in Italia.

Considerato uno dei più grandi performer in circolazione, Anderson .Paak salirà sul palco del Parco Bussoladomani accompagnato dalla sua super-band The Free Nationals il 24 giugno.

Tra gli altri ospiti annunciati la scorsa settimana a La Prima estate, rassegna al debutto quest'anno e che si svolgerà dal 21 al 26 giugno, Duran Duran, The National e Bonobo. (ANSA).