Su Torre Pisa enorme striscione con scritta 'pace'

(ANSA) - PISA, 02 MAR - Un grande striscione con la scritta 'pace' è stato srotolato stasera dalla Torre pendente di Pisa e occupa quattro anelli del campanile più celebre al mondo. E' l'iniziativa promossa dall'Opera Primaziale pisana per chiedere la fine della guerra in Ucraina. Il monumento pisano dalle 18.30 alle 22.30, si spiega in una nota, "sarà illuminato con la parola pace con l'idea di inviare al mondo il potente messaggio che questa parola porta con sé, in questo difficile momento e in ogni altro della storia dell'uomo".

Nel pomeriggio, invece, il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha riunito tutte le associazioni di volontariato cittadine insieme ai vertici della protezione civile locale e delle università pisane per un primo momento di confronto in vista dell'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina. Da domenica la città sta sostenendo la raccolta di aiuti umanitari lanciati dalla comunità ucraina pisana mettendo a disposizione l'atrio di Palazzo civico come punto di raccolta di generi alimentari di prima necessità, vestiario, coperte e medicinali di primo soccorso da inviare in Ucraina ma anche nelle aree di confine dove stanno arrivando migliaia di profughi. Per ora sono stati raccolti diversi quintali di merce e domani alle 19, ha annunciato Conti, "il punto di raccolta verrà ufficialmente chiuso e gli aiuti umanitari saranno dirottati alle associazioni di volontariato che si faranno carico di trasferirli a destinazione. Distribuiremo a chi arriverà in Comune volantini con gli estremi bancari delle singole associazioni per raccogliere bonifici da destinare alla catena di solidarietà e diffonderemo tutte le informazioni utili su questo tema anche attraverso i canali social dell'amministrazione comunale".

(ANSA).