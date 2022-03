Sci: Abetone, gara vintage dopo 70 anni oro Zeno Colò a Oslo

(ANSA) - ABETONE (PISTOIA), 02 MAR - Tutto pronto all'Abetone (Pistoia) per 'Sghiando' (4-6 marzo), gara di sci vintage che riporta al tempo in cui grandi campioni come Celina Seghi, Vittorio Chierroni e Zeno Colò scendevano lungo le piste della Montagna Pistoiese. Quest'anno la manifestazione diventa più particolare perché ricorre il 70/o anniversario della medaglia d'oro di Zeno Colò alle Olimpiadi di Oslo (Norvegia) del 1952.

"Veder scendere sulle piste - spiega il Comune - sciatori con abiti e sci vintage è un'occasione imperdibile, insieme alla fiaccolata, alla gara di slalom in notturna e a tutti gli altri eventi. Sghiando, inoltre, porta nel nostro territorio tantissimi turisti da tutta Italia mentre Abetone Cutigliano sono Città Toscana dello Sport 2022". Tra le iniziative della tre giorni il 5 marzo alle ore 17.30 si svolgerà la gara di slalom speciale tracciata da Francesco Serarcangeli, nipote di Zeno Colò, con pali in legno come usava una volta. (ANSA).