Coppa Italia, Italiano: "Dispiaciuto, perdere così fa male"

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - "Continuiamo a non essere lucidi nei minuti finali, questo è un peccato. Alcune partite, se non le sblocchiamo, finisce che si perdono. Sinceramente non saprei cosa rimproverare ai miei: abbiamo tirato per 22 volte in porta e concesso poco. Dobbiamo crescere, il lavoro è iniziato ora, ma non riusciamo a mettere ciliegine sulla torta. Abbiamo il secondo round e andremo a giocarcela". Così Vincenzo Italiano, ai microfoni di Mediaset, dopo la sconfitta della Fiorentina nella prima semifinale della Coppa Italia.

"Sono dispiaciuto, era importante non prendere gol, subirlo in questo modo fa davvero male. Se tieni vive queste partite, la Juve al primo errore ti castiga. Cercavamo la prestazione e speravamo di non prendere gol. Proveremo a fare meglio per il risultato", aggiunge l'allenatore della Fiorentina.

"Vlahovic? Abbiamo un bel rapporto, è cresciuto tanto ed è un campione. Gli auguro il meglio", conclude. (ANSA).