Ucraina: lavoratori Maggio con coccarda azzurro-gialla

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAR - Da stasera i lavoratori del Maggio musicale fiorentino "porteranno una coccarda con i colori dell'Ucraina, in solidarietà di chi sta pagando il prezzo più duro di questa guerra e con i colori della Pace, valore fondante e unico fine da perseguire con forza". E' quanto reso noto dai rappresnetanti sindacali delle maestranze del Teatro che prima dell'inizio de L'Amico Fritz di Mascagni, al suo debutto stasera, hanno letto un comunicato "per esprimere la loro solidarietà al popolo ucraino". Sul palcoscenico anche il sovrintendente Alexander Pereira con la coccarda.

"Assistiamo con sgomento e angoscia - dicono i lavoratori del Maggio nel loro comunicato - ad eventi che pensavamo non potessero più accadere sul territorio europeo": "Chiediamo a chi ha la responsabilità politica e diplomatica, nazionale e internazionale, di fare tutto quanto è richiesto affinché si creino le condizioni per la fine della guerra per il ristabilimento della pace e il rispetto delle libere determinazioni del popolo ucraino. Ma siamo anche consapevoli che sia necessario realizzare tutte quelle modifiche capaci di costruire davvero un'Europa sociale e di pace. Speriamo fortemente che i negoziati che si sono aperti ieri possano portare a una rapida soluzione del conflitto".

Già il 26 febbraio scorso l'Orchestra del Maggio, insieme al maestro James Conlon che la dirigeva, si era esibita portando sugli abiti un nastro con i colori della bandiera Ucraina.

(ANSA).