Fiamme in complesso nel centro di Grosseto, 14 intossicati

(ANSA) - GROSSETO, 01 MAR - Tratte in salvo ed evacuate 14 persone, tra le quali due bambini sotto i tre anni, a causa di un incendio che ieri sera, intorno alle 23, ha interessato un grande complesso residenziale nel centro di Grosseto, in via Oberdan. Al loro arrivo i vigili del fuoco, intervenuti complessivamente con tre squadre, hanno trovato diverse persone, alcune delle quali in preda al panico, sui balconi e terrazzini, che sono state raggiunte con delle scale. Le fiamme avrebbero avuto origine da quadri elettrici nel seminterrato. In totale sono stati tratti in salvo 12 adulti e due bambini, che sono stati affidati al personale sanitario del 118 per le prime verifiche sullo stato di salute e la successiva ospedalizzazione con sintomi di intossicazione da fumi presso l'ospedale Misericordia di Grosseto. A causa del fumo sono stati interdetti 14 appartamenti. (ANSA).