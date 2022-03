Dpinti Bulzatti in mostra a Galleria Pananti a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAR - Opere dell'artista Aurelio Bulzatti realizzate nel corso dell'ultimo decennio saranno al centro della prossima mostra dedicata all'arte contemporanea organizzata dalla Galleria Pananti - Casa d'Aste di Firenze. La rassegna dal titolo 'Persone, palazzi, città. 2010-2022', a cura di Alessandra Maria Sette, sarà inaugurata il 4 marzo.

L'esposizione, la seconda di un ciclo che si snoda nella stagione 2021-2022, proporrà al pubblico alcune opere inedite realizzate dal pittore emiliano negli ultimi anni.

Fortemente attuale nei contenuti, sempre attento e pronto a cogliere stimoli, si spiega in una nota, con gli occhi ben piantati sulla realtà, l'artista stesso afferma che "dagli anni '80 ho deciso di riprendere la pittura, la prospettiva, la narrazione, di uscire dall'arte concettuale. Ragiono solo in termini pittorici e di rappresentazione". Bulzatti coltiva con coerenza la pittura, che è per lui il mezzo per indagare la realtà, il linguaggio adeguato a trasformare le sue visioni in qualcosa di concreto e visibile. Le forme, il colore, la luce, la composizione, tutto concorre, in queste opere, a creare un universo che muove dal dato reale e si trasforma in una dimensione metafisica, un realismo immaginato, un non-luogo dove entra ciò che precedentemente è stato selezionato dall'artista.

Le atmosfere metafisiche, la realtà sospesa, le tonalità morbide e calde, la ripetizione del soggetto, arrivano direttamente dallo studio dai maestri del Novecento. I luoghi sono grandi metropoli, i non-luoghi di questo secolo con i quali la figura umana dialoga. (ANSA).