Ucraina: Anna Safroncik, mai pensato incubi di bimba tornassero

(ANSA) - AREZZO, 28 FEB - "In queste giornate dì angoscia per la mia famiglia che cerca di scappare dalla guerra e il mio popolo stremato e spaventato, vorrei ringraziare tutti, ma proprio tutti per il vostro supporto e la solidarietà". E' l'ultimo post su Fb di Anna Safroncik, attrice di film e fiction tra cui CentoVetrine, La figlia di Elisa - Ritorno a Rivombrosa, Le tre rose di Eva, Il commissario Nardone, nata in Ucraina ma cresciuta ad Arezzo dove è residente e dove torna quando gli impegni di lavoro glielo consentono per stare con la madre Lilia Chapkis, insegnante di danza ed ex etoile. Ad Arezzo Anna Safroncik ha tutti i compagni di liceo e molti amici ma una parte del suo cuore, come ha più volte scritto in questi giorni sui social è a Kiev dove abitano il padre Jevhenij Safrončik e numerosi parenti che sente ogni giorno. "Mai avrei pensato - ha scritto l'attrice - che i miei incubi di quando ero bambina, ricordando Chernobyl, la caduta del comunismo e la perestroika, la fuga verso l'Italia, si sarebbero ripresentati così inaspettatamente in larga scala e in modo così violento".

Safroncik ha poi sottolineato come pregare per la pace non sia più una banalità. "Prego per la mia famiglia. Prego per la mia gente. Prego per la mia povera meravigliosa bellissima città.

Prego per tutti noi". (ANSA).