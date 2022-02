Ucraina: a Pisa oltre 1.000 in piazza contro la guerra

(ANSA) - PISA, 28 FEB - Più di 1.000 persone hanno partecipato nel pomeriggio al presidio promosso da sindacati e associazioni laiche e cattoliche del territorio per dire no alla guerra in Ucraina. Presenti anche le forze politiche cittadine e i rappresentanti delle istituzioni del territorio con il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, il sindaco di Pisa, Michele Conti, insieme ad altri sindaci dei comuni limitrofi presenti indossando la fascia tricolore. Tutti gli interventi delle autorità e degli organizzatori hanno ribadito la necessità di "fermare il conflitto per restituire la parola alle diplomazie" e cercare soluzioni negoziali.

Il sindaco ha incontrato insieme al vicesindaco, Raffaella Bonsangue, all'assessore alle politiche sociali, Veronica Poli, i rappresentanti della comunità ucraini cittadina che stanno organizzando da ieri "gli aiuti verso il loro Paese.: hanno attivato una raccolta di materiale di prima necessità da consegnare alla popolazione colpita dalla guerra e oltre a esprimere loro la solidarietà della città, ho dato la disponibilità dell'atrio del Comune per raccogliere le donazioni a partire da domani". "C'è bisogno - ha aggiunto Conti - di alimenti per bambini, generi alimentari a lunga scadenza, coperte, sacchi a pelo, vestiti pesanti e insieme alla Protezione Civile comunale ho convocato per mercoledì pomeriggio tutte le associazioni di volontariato di Pisa per costituire un comitato di coordinamento per gli aiuti e gestire l'emergenza".

Domani in prefettura, ha concluso il sindaco, "si terrà la prima riunione per gestire l'accoglienza di profughi che potranno arrivare in città". (ANSA).