Covid: in Toscana altri 23 morti,calano ricoveri e intensive

(ANSA) - FIRENZE, 28 FEB - Sono 1.008, età media 36 anni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 23 nuovi decessi: 14 uomini e 9 donne con un'età media di 83,4 anni (10 a Firenze, 1 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Lucca, 4 a Pisa, 2 a Livorno, 3 a Grosseto). Dall'inizio dell' epidemia in Toscana sono 856.024 i contagi e 9.028 i deceduti. Le persone ricoverate sono complessivamente 856 (15 in meno rispetto a ieri, meno 1,7%), 51 in terapia intensiva (6 in meno rispetto a ieri, meno 10,5%). Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 815.947 (95,3% dei casi totali) mentre gli attualmente positivi sono 31.049, -3,5% rispetto a ieri. Oggi sono stati eseguiti 4.038 tamponi molecolari e 5.355 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,7% è risultato positivo. Sono invece 2.539 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 39,7% è risultato positivo. Dei 1.008 nuovi casi il 33% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 10% tra 60 e 79 anni, il 6% ha 80 anni o più. A livello territoriale Firenze conta 218 nuovi casi, Prato 41, Pistoia 74, Massa 43, Lucca 119, Pisa 101, Livorno 116, Arezzo 101, Siena 118, Grosseto 77.

Complessivamente, 30.193 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi. Sono 8.072 (1.080 in meno rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.

(ANSA).