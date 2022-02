Ucraina: bandiera della pace proiettata su Palazzo Vecchio

(ANSA) - FIRENZE, 27 FEB - La bandiera della pace, con le sue tonalità multicolori, campeggia stasera, grazie a una proiezione illuminotecnica, sulla facciata di Palazzo Vecchio a Firenze per chiedere la fine dell'aggressione militare della Russia all'Ucraina e la cessazione dei combattimenti. E' una delle tante iniziative in Toscana contro l'aggressione ordinata da Putin che si sono svolte anche nei centri minori con ampia partecipazione. A Pontassieve oltre 2.000 persone hanno dato luogo a un manifestazione che ha riunito sindaci e abitanti del comprensorio.

E scatta la catena della solidarietà. I sindaci della Val di Nievole, nel Pistoiese si dicono pronti a fare la nostra parte, aiutando la comunità ucraina che sta scappando dall'orrore della guerra. "Siamo preoccupati per il destino di tanti profughi in fuga, donne e bambini in particolare, che cercheranno ricovero e accoglienza all'interno dei Paesi europei. Noi siamo però pronti", ha dichiarato il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani, che coordina tutti gli altri, in un sit in a Montecatini Terme.

Grosseto lancia la raccolta di beni di necessità promosso dalla diocesi e organizzato alla parrocchia dell'Addolorata in collaborazione con l'Esarcato per i fedeli cattolici ucraini in Italia. Servono medicine, cibo, prodotti per l'infanzia (pannolini, omogeneizzati...), coperte, vestiti per bambini. Gli aiuti verranno trasferiti a Roma alla chiesa di Santa Sofia da dove con i Tir saranno portati fino al confine con l'Ucraina.

