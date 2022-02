Carnevale Viareggio: grande affluenza a terza sfilata carri

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 27 FEB - Tanta voglia di Carnevale sui viali a mare di Viareggio (Lucca) anche per il terzo corso mascherato con capienza massima confermata da parte della Fondazione a 40mila spettatori. Ha aperto la sfilata dei carri la fanfara della Brigata degli alpini 'Julia' che ha suonato tra i vari motivi la canzone 'Maschereide', composta nel 1922 da Icilio Sadun su parole di Lelio Maffei. Tra gli ospiti la bella modella Julia Moreira. La sfilata dei carri allegorici ha richiamato anche oggi migliaia e migliaia di spettatori, non solo gitanti di giornata ma anche persone che hanno deciso di soggiornare più giorni. Oltre alle maschere e al divertimento c'è chi ha voluto non dimenticare, pur in un clima di festa, l'Ucraina, con bandiera gialla e blu e un cartello con la scritta 'You can help Ukraine'. Ottimi affari per gli alberghi che sono aperti, molti dei quali hanno fatto il tutto esaurito, e tanta gente in ristoranti, bar, pizzerie, trattorie e perfino negli stabilimenti balneari. Bene anche il commercio dei negozi sulla Passeggiata. Prossimi corsi a Martedì Grasso l'1 marzo e poi il 5 e il 12 marzo con la proclamazione dei vincitori.

(ANSA).