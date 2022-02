Ucraina: in centinaia a presidio per la pace a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Centinaia di persone, con un'affluenza superiore alle previsioni, hanno preso parte al presidio per la pace sul ponte Santa Trinita a Firenze, in pieno centro storico della città, promosso dopo l'attacco della Russia all'Ucraina. Tra i manifestanti anche cittadini ucraini, rappresentanti di partiti (hanno aderito Sinistra Progetto Comune, Prc, Si, Potere al popolo) e rappresentanti di organizzazioni quali Emergency, fiorentini giovani e anziani, famiglie con bambini. La manifestazione si è svolta svolgendo senza alcun problema.

Bandiere della pace hanno sventolato anche dalle finestre del liceo che si affaccia sul ponte Santa Trinita. 'Firenze città aperta ripudia la guerra', 'Putin è una minaccia per il mondo', si legge sul altri striscioni e cartelli.

E per domani pomeriggio il sindaco Dario Nardella ha annunciato che "su spinta di tanti cittadini organizzeremo una manifestazione, regionale, per la pace in piazza della Signoria, alle 17. Ci saranno alcuni sindaci che hanno partecipato al forum, la comunità ucraina e vogliamo invitare anche la comunità russa che vive a Firenze per chiedere tutti insieme la pace". Sarà presente anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Abbiamo raccolto questo desiderio - ha aggiunto Nardella - e lanciamo un appello alla partecipazione a tutte le forze democratiche per un grande messaggio di pace" (ANSA).