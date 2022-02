Maltempo: allerta vento in Toscana, masse fredde dai Balcani

(ANSA) - FIRENZE, 26 FEB - Prolungato fino a tutta la giornata di domani, domenica 27 febbraio, in Toscana l'avviso di codice giallo per vento che riguarda gran parte della regione, con la sola eccezione delle aree a nord ovest. Lo ha deciso la Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale spiegando che "masse d'aria fredda di origine balcanica affluiscono verso la Toscana". Previste fino a domenica sera forti raffiche di venti di grecale/tramontana su gran parte della regione. Più riparate dal vento le province di Massa Carrara e Lucca.

Sempre per domani sono previste locali nevicate fino a bassa quota nelle zone più a Est della regione, oltre i 300-500 metri su Val Tiberina, Alto Mugello e Casentino. Previsto mare molto mosso al largo a sud dell'Elba, oggi e domani. (ANSA).