Carnevale Viareggio:fanfara della Julia aprirà sfilata carri

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 FEB - Terzo corso mascherato domani sui lungomari di Viareggio (Lucca) per il Carnevale. Apre la sfilata dei carri la fanfara della Brigata degli alpini 'Julia'. Tra gli ospiti Julia Moreira, Edoardo Stoppa e il cantante Federico Martelli. Al via da oggi (premiazione l'1 marzo) la prima edizione del 'Premio Gianfranco Funari - Il giornalaio dell'anno' per celebrare i 90 anni della nascita del conduttore tv. Il riconoscimento sarà consegnato dalla figlia Carlotta Funari a "colui o colei che, attraverso la parola, lo scritto e qualsiasi mezzo di diffusione, ha manifestato liberamente il suo pensiero e si è contraddistinto per il suo spirito indipendente e per la sua voglia di fare informazione aperta a tutti".

Inoltre, sempre domani, la onlus presente al corso mascherato sarà l'Avis con la presidentessa regionale toscana Claudia Firenze e il presidente di Viareggio, Maurizio Rossetti, mentre nel circuito ci sarà uno spazio riservato all'associazione dei familiari delle vittime della strage ferroviaria di Viareggio 'Il mondo che vorrei'.

Successivi corsi saranno per il Martedì Grasso l'1 marzo (ore 15, al termine i fuochi artificiali), il 5 marzo (ore 17) e l'ultimo il 12 marzo (ore 17) con la proclamazione dei vincitori e ancora fuochi artificiali di chiusura. (ANSA).