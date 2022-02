Papa: dolore al ginocchio, salta visita a Firenze

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "A causa di un'acuta gonalgia, per la quale il medico ha prescritto un periodo di maggiore riposo per la gamba, Papa Francesco non potrà recarsi a Firenze domenica 27 febbraio, né presiedere le celebrazioni di Mercoledì delle Ceneri il 2 marzo". Lo comunica la Sala stampa vaticana.

A Firenze il Papa avrebbe dovuto chiudere l'Incontro dei vescovi e sindaci del Mediterraneo in Palazzo Vecchio, poi la messa in Santa Croce seguita dall'Angelus recitato sul sagrato della basilica.