Covid: Toscana, 2.587 nuovi casi, tasso scende al 9,92%

(ANSA) - FIRENZE, 25 FEB - I nuovi casi Covid registrati nelle 24 ore in Toscana sono 2.587 su 26.080 esami di cui 7.609 tamponi molecolari e 18.471 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi sui tamponi fatti è il 9,92%. Lo riferisce il presidente della Regione Eugenio Giani.

Rispetto al rilevamento di ieri i nuovi positivi giornalieri sono in calo (erano stati 2.993) su oltre tremila tamponi totali in meno (erano stati 29.855 di cui 8.406 tamponi molecolari e 21.449 test rapidi) e scende di circa un decimale il rapporto tra nuovi casi e tamponi totali effettuati (erano 10,03%).

(ANSA).