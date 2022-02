Ucraina: manifestazione contro la guerra a Livorno

(ANSA) - LIVORNO, 24 FEB - 'Fermiamo la guerra'. Questo il titolo della manifestazione in programma oggi giovedì 24 febbraio a partire dalle 19 in piazza del Municipio a Livorno.

L'iniziativa è organizzata da Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Arci, Aned e Anpppia per condannare fermamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa.

"Condanniamo fermamente l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa" e "auspichiamo che non si avvii una ulteriore escalation militare come reazione all'invasione", si legge in un appello dei promotori della manifestazione che citano poi le parole di Gino Strada: "Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, persone che non hanno mai imbracciato un fucile. Che non sanno neanche perché gli arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri". (ANSA).