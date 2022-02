Incendio dopo scontro tir-auto in A1, due morti

(ANSA) - FIRENZE, 24 FEB - Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto al km 289 dell'A1 in direzione nord, poco prima dell'uscita di Scandicci (Firenze): coinvolti due tir, un camper e un'auto. In seguito all'incidente si è sviluppato un incendio che ha interessato i mezzi coinvolti. In base alle prime informazioni, le vittime sarebbero una donna, passeggera a bordo del camper, e il conducente di uno dei tir. Traffico bloccato in entrambe le direzioni.

(ANSA).