Scippata a Firenze, 66enne cade e si ferisce

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Scippata della borsa e trascinata a terra perché aveva cercato di resistere al suo aggressore. E' accaduto ieri a una 66enne, nel sottopasso pedonale che collega via Carlo Bini e viale Corsica a Firenze. La donna, soccorsa dai sanitari del 118, è stata medicata in pronto soccorso per contusioni giudicate guaribili in cinque giorni. La polizia, intervenuta sul posto, ha recuperato in zona il portafoglio della 66enne, svuotato del denaro che vi era custodito, circa 80 euro. Gli investigatori stanno esaminando le immagini riprese dalle telecamere della zona nel tentativo di identificare il responsabile.