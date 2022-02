'Elias Canetti. Il pescatore nei secoli' a Oblate Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Presentazione, il 24 febbraio alle 17, del libro 'Elias Canetti. Il pescatore nei secoli', di Alfonso Musci (Castelvecchi, 2021), per il nuovo ciclo di incontri della sezione di Firenze della Società filosofica italiana sui temi della filosofia e dell'etica alla Biblioteca delle Oblate.

Musci, storico della filosofia, offre una nuova interpretazione di Elias Canetti (Ruse, 1905 - Zurigo 1994), premio Nobel per la letteratura nel 1981 e autore di opere quali Auto da fé (1935) e Massa e potere (1960). Dal dialogo serrato con i suoi "terribili" e "ammirevoli" maestri - Machiavelli, Hobbes, Nietzsche, Kraus, Kafka, Benjamin -, alle intuizioni di spinose questioni bioetiche e ambientali. Il suo "pescare nei secoli" - nei "cento modi" in cui gli eventi si sarebbero potuti svolgere - è sempre più attuale. Con l'ambizione messianica di riscrivere la storia dal punto di vista di quei vinti che gli stanno più a cuore: gli oppressi, gli animali, i morti. E con il presentimento dei pericoli futuri suscitato da concreti e documentati orrori - epidemie, guerre, genocidi, catastrofi nucleari, disastri ambientali -, il ricorso ad antiche e nuove fonti per la filosofia: i miti e le antropologie primitive, la sapienza greca e orientale, la zoologia e l'ecologia. (ANSA).