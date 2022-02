Drusilla torna Festival Versiliana con Eleganzissima

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 23 FEB - Già ospite per due vole negli ultimi anni, il 6 agosto prossimo Drusilla Foer tornerà a esibirsi al Festival della Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lucca). Quello di Drusilla è il primo grande nome che Alfredo Benedetti, presidente della Fondazione Versiliana, insieme a Massimo Martini, consulente artistico, annunciano per la 43/o edizione del Festival. Eleganzissima, lo spettacolo con cui Drusilla tornerà in Versiliana in una versione rivisitata: il recital è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita di Madame Foer, vissuta fra l'Italia, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

"Siamo assolutamente orgogliosi di poter annunciare questo grande ritorno di Drusilla Foer sul nostro palcoscenico - commenta Benedetti -. Noi come il nostro pubblico l'abbiamo amata sin da subito, abbiamo seguito con entusiasmo il suo crescendo di successi che è partito proprio anche dal nostro teatro. Di questo ringrazio il nostro consulente artistico Massimo Martini: con lui in questo periodo stiamo lavorando serratamente al cartellone estivo, anche in vista della presentazione della domanda ministeriale del Fondo Unico per lo Spettacolo". "Ancor prima dell'exploit sanremese - aggiunge Massimo Martini - stavamo lavorando per riavere Drusilla Foer e adesso possiamo annunciare con ufficialità il suo ritorno sul palco del Festival 2022, dopo che era già stata ospite nel 2017 e nel 2019. Il cartellone teatrale della Versiliana si inaugurerà il 10 luglio e andremo avanti fino a fine agosto con tantissimi spettacoli". (ANSA).