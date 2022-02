Draghi a lavoratori Ferragamo, 'grazie per la vostra opera'

(ANSA) - FIRENZE, 23 FEB - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha visitato lo stabilimento di Sesto Fiorentino (Firenze) della Salvatore Ferragamo, nell'ambito della sua visita in città, e incontrando i lavoratori dell'azienda "li ha ringraziati per il lavoro che fanno, e per la realtà che rappresentano". E' quanto riferisce Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, che era presente insieme al sindaco metropolitano di Firenze, Dario Nardella, e al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, nello stabilimento dove Draghi è stato accolto dalla famiglia Ferragamo e dall'ad Marco Gobbetti.

Draghi è stato accompagnato dai vertici della maison per una visita allo stabilimento, prima all'archivio che conserva i modelli storici realizzati dal fondatore, Salvatore Ferragamo, e poi nei reparti dove gli sono stati illustrati i passaggi principali per la realizzazione delle famose calzature. Successivamente, nel giardino interno dello stabilimento, ha incontrato i dipendenti.