The Italian Sea Group: nel 2021 ricavi a 186 milioni (+60%)

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - The Italian Sea Group chiude il 2021 con ricavi pari a 186 milioni di euro, in crescita del 60,3% rispetto ai 116 milioni registrati nello stesso periodo del 2020, andando oltre i 170 milioni indicati nella Guidance 2021.

L'Ebitda è pari a 28 milioni, raddoppiato rispetto ai 14 milioni di euro del 2020 e ben oltre la Guidance di 26 milioni precedentemente indicata. Gli investimenti si attestano a 26 milioni al 31 dicembre 2021. La posizione finanziaria netta è positiva per 41 milioni rispetto ad un indebitamento netto di 8,3 milioni al 31 dicembre 2020; Il consiglio di amministrazione si riunirà giovedì 24 marzo 2022 per esaminare il progetto di bilancio che sarà sottoposto all'assemblea dei soci il 29 aprile 2022.

"Il 2021 ha rappresentato un anno particolarmente significativo per The Italian Sea Group. I risultati odierni sono la testimonianza della nostra dimostrata capacità di crescita, volontà e continua ricerca dell'eccellenza, essendo riconosciuti come un'Azienda solida e con standard di alto profilo", afferma Giovanni Costantino, founder & ceo di The Italian Sea Group. "La grande opportunità - aggiunge - di quest'anno, rappresentata dall'acquisizione di Perini Navi, ha consolidato il nostro posizionamento anche nel segmento dei grandi yacht a vela, in cui avevamo già una presenza rilevante sin dalla prima metà del 2021, grazie alla produzione già in corso di uno dei catamarani a vela più grandi al mondo, di dimensioni pari a 46,5 metri di lunghezza e 18 metri di larghezza". (ANSA).