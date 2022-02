Scritte con apologia nazismo a Pistoia, perquisiti 5 minori

(ANSA) - PISTOIA, 22 FEB - La polizia ha eseguito stamani alcune perquisizioni domiciliari su disposizione del procuratore minorile Antonio Sangermano nei confronti di alcuni under 18, che il 26 settembre 2021 avrebbero imbrattato nel centro di Pistoia, o con vernice spray alcuni muri, con frasi e simboli apologia del nazismo nonché inneggianti all'antisemitismo. La questura spiega che "in particolare, il gruppo di giovani, accompagnando la scritta 'Viva Hitler' al disegno della svastica e della stella di David, simbolo dell'ebraismo, esaltavano e rivendicavano l'olocausto degli ebrei, compiendo in tal modo attività di natura istigatoria di reati violenti e discriminatori nei confronti di cittadini ebrei". Il gruppo sarebbe stato composto da cinque minorenni, tre dei quali di età compresa fra i 13 e i 15 anni, sarebbero stati identificati. Le indagini sono della Digos e sono state coordinate dalla procura di Pistoia e dalla procura dei minorenni di Firenze. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati indumenti indossati al momento per commettere il gesto, nonché telefoni cellulari e supporti informatici. I tre minorenni identificati, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, tutti residenti a Pistoia, sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Firenze. Gli altri due componenti del gruppo individuato - in tutto i responsabili sarebbero cinque - non sono stati al momento identificati. (ANSA).