Justin Bieber al Lucca Summer Festival il 31 luglio

(ANSA) - LUCCA, 22 FEB - Justin Bieber il 31 luglio 2022 sarà al Lucca Summer festival dove si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura di Lucca dove in passato hanno suonato anche i Rolling Stones, Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone.

"Un grande successo per Lucca Summer Festival sarà uno dei pochissimi festival europei ad ospitare la prossima estate Justin Bieber, probabilmente la più grande popstar del pianeta", spiegano gli organizzatori rilanciando parole dello stesso Justin Bieber: "Abbiamo lavorato duro per creare il migliore show che abbiamo mai fatto, e non vediamo l'ora di condividerlo con i fans di tutto il mondo, ci vediamo presto!".

I concerti estivi anticipano l'attesissimo Justice World Tour, che include anche due concerti in Italia all' Unipol Arena di Bologna a gennaio 2023 (già sold out) in un tour che parte a maggio 2022 e finisce a marzo 2023 tra cinque continenti, per esibirsi in più di 90 concerti distribuiti tra più di 20 paesi. (ANSA).