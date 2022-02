Covid: Toscana, altri 43 morti, calano ricoveri in ospedali

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - Sono 43 i morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore, uno dei picchi giornalieri più alti registrati nell'ultimo anno tuttavia - segnala la Regione - 10 di questi decessi sono da riferirsi ai giorni precedenti. Con le ultime vittime sale a 8.855 il totale dei deceduti dall'inizio della pandemia (raggiunti 2.800 morti nell'area di Firenze, 800 a Pistoia e nella provincia).

Sempre nelle 24 ore ci sono stati altri 3.718 nuovi casi (età media 38 anni) che portano il totale dei positivi a 842.033 unità (+0,4%) rispetto al giorno precedente. I guariti - che sono stati 6.921 nelle 24 ore, considerati per il tampone negativo - crescono sul totale dello 0,9% e raggiungono quota 789.915 (93,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 43.263 (-7% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 1.022 (-16 persone su ieri, -1,5%) di cui 55 in terapia intensiva (-3 persone, -5,2%). Altre 42.241 persone positive sono in isolamento a casa, poiché secondo la Regione Toscana presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-3.230 su ieri pari al -7,1%). Ci sono poi 11.338 persone in quarantena domiciliare precauzionale (-173 su ieri, pari al -1,5%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).