A Lucca riparte mercato del lavoro, 1.880 entrate a febbraio

(ANSA) - LUCCA, 22 FEB - Il mercato del lavoro riparte con numeri importanti per le imprese lucchesi: sono infatti 1.880 le entrate programmate dalle aziende nel mese di febbraio in provincia di Lucca, in aumento rispetto a febbraio 2021 (+570 unità) quando erano in vigore più ampie restrizioni per il contenimento della pandemia, e salgono a 6.800 nell'intero periodo febbraio-aprile (+2.090 unità rispetto all'anno precedente). Sono queste le previsioni per la provincia di Lucca rilevate dal Sistema Informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere in collaborazione con Anpal, ed elaborate dalla Camera di Commercio di Lucca. Nei settori la domanda di lavoro è tornata sui livelli pre-pandemia del febbraio 2019, con l'industria che ha programmato 790 ingressi nel mese (600 nel manifatturiero e 190 nelle costruzioni) e i servizi 1.090, in particolare nel turismo (430) e nei servizi alle imprese (330).

Rimane ancora inferiore la richiesta del commercio (200 entrate) e dei servizi alle persone (130). Il deciso recupero delle assunzioni previsto dalle imprese per il trimestre febbraio-aprile è legato anche alle prospettive di ripartenza della stagione turistica, con il settore alloggio, ristorazione e servizi turistici che programma oltre 2.000 assunzioni nel periodo contro le 800 del 2021, comunque sempre su valori inferiori ai livelli pre-pandemia. Solo l'11,9% delle entrate programmate è rivolto a personale laureato (220 assunzioni), considerato di difficile reperimento in un caso su due. Per i diplomi secondari sono previste 600 assunzioni (32,2% del totale). Per il 37,2% (700) delle assunzioni previste non è invece richiesto alcun titolo di studio. (ANSA).