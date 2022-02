Gemitaiz apre Settembre|Prato è Spettacolo

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Gemitaiz sarà a Prato il 27 agosto prossimo sul palco del festival Settembre| Prato è Spettacolo.

La data di Gemitaiz apre l'edizione 2022 del festival pratese e si aggiunge a quella del concerto di James Morrison+Natalie Imbruglia dell'1 settembre e di quello dei Wolfmother/Hardcoresuperstar del 29 agosto.

I concerti estivi di Gemitaiz, durante i quali sarà accompagnato dallo storico amico e producer Mixer T, saranno l'occasione per ascoltare e cantare, per la prima volta live, i brani contenuti nell'ultimo episodio del suo mixtape, "Qvc - Quello che vi consiglio vol. 9", e non solo. (ANSA).