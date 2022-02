Centri massaggi a luci rosse nel Fiorentino, arrestate 2 donne

(ANSA) - FIRENZE, 21 FEB - Prestazioni sessuali in cambio di pagamenti extra rispetto alle tariffe previste per i trattamenti di massaggio. E' quanto avveniva, secondo le indagini della guardia di finanza, in due centri massaggi con sede nell'hinterland fiorentino. Due donne di origine cinese, considerate le titolari di fatto delle strutture, sono state arrestate oggi dalle fiamme gialle, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari. Le accuse contestate sono esercizio di una casa di prostituzione e sfruttamento della prostituzione. In uno dei centri è stata trovata una stanza, nel seminterrato, destinata a ospitare le ragazze che di volta in volta lavoravano nel centro. (ANSA).