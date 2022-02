Fiorentina, contro Atalanta 1-0 che sa di Europa

(ANSA) - FIRENZE, 20 FEB - E' una vittoria che profuma di Champions quella conquistata oggi dalla Fiorentina per 1-0 contro l'Atalanta. Una vittoria che permette alla squadra di Italiano, a 42 punti, di superare la Roma e avvicinarsi in classifica agli stessi bergamaschi considerando la gara ancora da recuperare con l'Udinese e quella dell'Atalanta col Torino.

Per Gasperini, espulso al 18' della ripresa per dure proteste dopo l'annullamento del possibile 1-1 di Malinovskyi, è la terza sconfitta stagionale con i viola in altrettante gare fra campionato e 10 giorni fa in Coppa Italia. Una vera maledizione per il tecnico nerazzurro bersaglio continuo di fischi e cori da parte dei tifosi di casa. Italiano sta gestendo nel modo migliore il dopo-Vlahovic grazie ad una squadra che anche quando non incanta non molla mai, e grazie ovviamente a Piatek, a segno pure oggi dopo la doppietta in Coppa Italia a Bergamo, 5/o gol da quando l'attaccante polacco è approdato a Firenze, a inizio gennaio, come vice del serbo poi ceduto alla Juventus. (ANSA).