Expo Dubai: a padiglione Italia il genio di Leonardo e Vinci

(ANSA) - VINCI (FIRENZE), 20 FEB - Il genio di Leonardo e il territorio di Vinci (Firenze) protagonisti di Expo 2020 Dubai, il 23 febbraio alle 19 grazie alla proiezione, nell'anfiteatro del padiglione Italia, del film 'Essere Leonardo da Vinci, un'intervista impossibile' realizzato dal regista e attore Massimiliano Finazzer Flory che ad assistere all'evento ha inviato, in rappresentanza del Comune di Vinci, la vicesindaca Sara Iallorenzi e l'assessora alla pubblica istruzione Chiara Ciattini.

La pellicola, coprodotta da Rai Cinema e che ha avuto come partner il Comune di Vinci e Mapei, spiega una nota del'amministrazione comunale, "porta al cinema i pensieri, le parole, i segreti di Leonardo, ma soprattutto i luoghi autentici in cui ha trascorso la vita. È presente la casa natale di Leonardo ad Anchiano, il Museo Leonardiano di Vinci e il suo paesaggio, oltre ad altri luoghi significativi come il castello e le scuderie di Vigevano, le cascate di Piuro e alcune tappe del suo soggiorno milanese. Leonardo rivive attraverso una narrazione che mescola la potenza dei luoghi che ha attraversato con i pensieri che emergono dai suoi scritti di inestimabile valore e sempre attuali, come se 'l'intervista impossibile' fosse davvero realizzata oggi". "Nel mio film Leonardo è semplicemente inventore e interprete della natura e degli uomini, ma non è così semplice essere Leonardo" spiega il regista Finazzer Flory riprendendo le parole del titolo del film. "La proiezione di 'Essere Leonardo da Vinci' costituisce un'occasione unica di visibilità e promozione dei luoghi dell'artista e del nostro territorio, con la collega Chiara Ciattini abbiamo accettato l'invito con molto piacere e ringraziamo il regista Finazzer Flory - dice Sara Iallorenzi - a maggior ragione se si tratta di un palcoscenico così importante a livello internazionale. Leonardo è stato davvero in grado di 'creare il futuro' come da tema dell'esposizione universale di quest'anno, un futuro in cui per il Comune di Vinci sarà fondamentale, in ambito turistico e non solo, valorizzare la sua eredità, qualcosa che tutto il mondo ci riconosce". (ANSA).