In Toscana altri 3.050 casi Covid, in caso tasso positivi

(ANSA) - FIRENZE, 19 FEB - I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 3.050 su 29.163 test di cui 8.647 tamponi molecolari e 20.516 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,46% (55,3% sulle prime diagnosi). E' quanto reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social.

Rispetto a ieri i casi sono in diminuzione così come i tamponi, in calo anche il tasso di positività: nel precedente report registrati 3.324 contagi su 29.619 test e un'incidenza dei nuovi positivi dell'11,22% (58,3% sulle prime diagnosi).

