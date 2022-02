Grave giovane caduto da ponte in provincia di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 19 FEB - Vigili del Fuoco e 118 sono intervenuti questa mattina intorno alle 6 per un 26enne caduto dal ponte di Sant'Ansano, sul fiume Serchio, a Ponte a Moriano (Lucca). Per il giovane, di origine nordafricana residente a Bagni di Lucca, un volo di oltre 10 metri in seguito al quale ha riportato lesioni agli arti inferiori venendo poi trasferito in elicottero all'ospedale di Cisanello (Pisa) dove è ricoverato in gravi condizioni. Sull'episodio indaga la polizia: da chiarire infatti come ha fatto il giovane a cadere dal ponte. (ANSA).