Fanno esplodere bancomat, costretti a fuga senza soldi

(ANSA) - SIENA, 19 FEB - Hanno fatto esplodere uno sportello bancomat, non riuscendo però poi a impossessarsi del denaro a causa probabilmente dell'arrivo della polizia che li ha costretti a fuggire. C'è stato anche un lungo inseguimento dell'auto dei malviventi, riusciti poi a far perdere le loro tracce. E' accaduto la notte scorsa a San Miniato a Siena.

Erano le 3 circa, spiega la questura, quando alla polizia è arrivata la segnalazione dell'esplosione a un bancomat dell'agenzia Mps. Gli agenti sono subito intervenuti. Alla vista della volante i tre autori del colpo mancato si sono dati alla fuga a bordo di auto Bmw, a forte velocità. E' scattato così l'inseguimento protrattosi fino al raccordo Siena Bettolle, dove all'altezza di Castelnuovo Berardenga i malviventi sono riusciti a fare perdere le proprie tracce. Dalle indagini in corso, avviate dalla squadra mobile anche attraverso il sistema di videosorveglianza, è emerso che i malviventi non sono riusciti a prendere denaro, probabilmente appunto perchè disturbati dall'arrivo della polizia. Danni allo sportello bancomat.

(ANSA).