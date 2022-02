Van Orton Design per limited edition La Pettegola Banfi

(ANSA) - FIRENZE, 16 FEB - La grafica colorata di Van Orton Design avvolge la bottiglia della limited edition 2022 di La Pettegola, il Vermentino di Banfi. La Pettegola, prodotto per la prima volta nel 2012, a partire dal 2018 vanta un'edizione limitata (solo 20mila bottiglie per la 2022) firmata, ogni anno, da artisti e designer di fama internazionale.

Il sodalizio con il design si rafforza per la quinta edizione della limited edition, spiega una nota, grazie alla reinterpretazione affidata al duo Van Orton: coppia di artisti gemelli, Stefano e Marco, classe 1983, che vivono e lavorano a Torino. La loro estetica è fortemente influenzata dalla cultura pop, in particolare quella grafica e cinematografica degli anni '80 e '90. Le loro opere sono state esposte a New York, San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Milano, e i due vantano collaborazioni con numerosi brand e musicisti. Oltre al suo significato la parola pettegola è anche il nome di un uccellino molto bello, con il becco rosso, le lunghe zampe arancioni, la livrea grigio-cenerina sul dorso e bianca sul ventre, che vive lungo la costa della Maremma. "Quando Banfi ci ha proposto di realizzare la nuova etichetta de La Pettegola abbiamo subito pensato a chi dovesse essere il protagonista dell'artwork: un uccellino - dichiarano i Van Orton -. L'abbiamo immaginato come il personaggio principale di un videogioco coloratissimo e un po' psichedelico, come quelli con cui passavamo le ore da bambini. La nostra pettegola si muove in un paesaggio toscano stilizzato, tra colline, fiori, grappoli d'uva, biciclette, tramonti incandescenti: un mix di elementi che restituisce tutta l'energia di questo immaginario". L'etichetta della limited edition 2022 prende vita grazie alla realtà aumentata, questa volta arricchita da un'incredibile novità: oltre ad animare il micromondo creato dai Van Orton, infatti, alcuni degli elementi che lo compongono 'escono' dai limiti della bottiglia, e come in un vero e proprio videogioco, l'utente potrà fermarli facendo tap su di loro. Per vedere l'etichetta animata basta scaricare la app Banfi Experience su smartphone ed inquadrare la bottiglia. (ANSA).