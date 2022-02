Tutti insieme i 9 busti in bronzo con effigie Michelangelo

(ANSA) - FIRENZE, 14 FEB - Saranno esposti per la prima volta in un'unica sede i nove busti in bronzo di Michelangelo Buonarroti attribuiti a Daniele da Volterra (1509-1566) suo allievo e amico grazie alla mostra 'Michelangelo: l'effigie in bronzo di Daniele da Volterra, che si aprirà domani, 15 febbraio, alla Galleria dell'Accademia di Firenze.

Insieme alle tre opere già conservate nella Galleria, e anche al Bargello e a Casa Buonarroti, ci saranno prestiti da vari musei, anche internazionali, tra cui il Louvre e il Musée Jacquemart-André a Parigi. In occasione della mostra le opere sono state sottoposte ad una campagna di analisi dei materiali, sia classiche sia con strumenti di ultima generazione. Ogni testa è stata digitalizzata e stampata in 3d, in resina, in scala 1:1 con l'intervento di Factum foundation for digital technology in conservation, organizzazione no-profit spagnola specializzata nell'utilizzo delle nuove tecnologie per la conservazione del patrimonio culturale.

La rassegna e la ricerca scientifica ad essa collegata saranno al centro di una giornata di studio, il 21 febbraio.

Scopo della mostra, che rimarrà aperta fino al 19 giugno, è di produrre il primo catalogo scientifico delle effigi in bronzo attribuite a Daniele da Volterra dove confluiranno le ricerche finora eseguite e i risultati delle indagini diagnostiche.

"Questa esposizione - spiega Cecilie Hollberg, direttore della Galleria - nasce dall'esigenza di dare un contributo scientifico rispetto al complesso rapporto tra originali e derivazioni. E' una mostra unica e inconsueta che ha l'obiettivo di rispondere a quesiti ancora aperti grazie all'utilizzo di strumenti altamente tecnologici e innovativi. Punto di partenza di questo progetto epocale su Michelangelo Buonarroti e il suo allievo Daniele da Volterra, è stato il riordino e il restauro del busto conservato nel nostro museo nel 2017". (ANSA).